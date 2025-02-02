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Edirnespor, Niğde Belediyespor ile 0-0 Berabere Kaldı

Edirnespor, Niğde Belediyespor ile 0-0 Berabere Kaldı
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Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, sahasında Niğde Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Yeni transferlerle sahaya çıkan Edirnespor, karşılaşmayı ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da kazanamadı.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, sahasında Niğde Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Maddi sıkıntılarını çözerek transfer yapmaya başlayan ev sahibi ekip, Tunca Spor Sahası'ndaki karşılaşmaya çoğunluğu yeni oyuncularından oluşan kadroyla çıktı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da maçı takip ederek takıma destek verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
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