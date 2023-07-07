Edirneli 9 yaşındaki Erman Kısaç, gelecek yıl er meydanında güreşeceği günü bekliyor

Edirneli 9 yaşındaki Erman Kısaç, Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne babası ile birlikte katılarak gelecek yıl güreşeceği günü heyecanla bekliyor. Erman Kısaç, başpehlivan İsmail Balaban'ı örnek alarak geleceğin İsmail Balaban'ı olmak istediğini ifade etti.

Edirneli 9 yaşındaki Erman Kısaç, gelecek yıl er meydanında rakipleriyle kol bağlayacağı günü bekliyor.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne babası ile Erhan Kısaç ile gelen minik güreşçi, karşılaşmaları heyecanla izliyor.

Erman Kısaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, er meydanında güreşmeyi çok istediğini söyledi.

Başpehlivan İsmail Balaban'ı örnek aldığını ifade eden Kısaç, gelecek yıl er meydanında güreşeceğini kaydetti.

Baba Erhan Kısaç ise oğlunun yaşının tutmadığı için bu yıl güreşemediğini anlattı.

Kırkpınar sevdalısı olduklarını dile getiren Kısaç, "Kispet aldık buraya getirdik. Buranın tadını duygusunu tatmak istedik. Kendisi İsmail Balaban hayranıdır. Geleceğin İsmail Balaban'ı olmak istiyor. İnşallah başarılı olur. Ata sporumuza değer veriyoruz. Elimizden geldiği kadar destek oluyoruz." diye konuştu.