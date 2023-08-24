Edirne'de Polis Asayiş ve Trafik Uygulaması Yaptı

EDİRNE'de polisin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasına katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, özel harekat, trafik ve asayiş şubesi ekiplerinin katılımıyla 1'inci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ekipler, sürücüleri durdurup alkol muayenesi yaparken, emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti. Uygulama sırasında ekipleri kısa süre önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Onur Karaburun da ziyaret etti. Karaburun, polis ekipleriyle tek tek el sıkışıp denetimler hakkında bilgi aldı. Karaburun denetimlerde durdurulan araç sürücüleriyle de sohbet ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Denetimlerde, kurallara uymayan araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor