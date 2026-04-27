Galatasaray'ın derbi zaferi Edirne'de coşkuyla kutlandı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın galibiyeti Edirne'de büyük coşkuyla kutlandı.

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar kentte bir araya gelerek meşaleler yakıp havai fişekler eşliğinde tezahüratlarda bulundu. Ellerinde bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, marşlar söyleyerek takımlarının galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoy oluşturarak korna çalıp bayrak sallayarak kutlamalara katıldı.

Şehrin farklı noktalarında toplanan taraftarlar, uzun süre kutlamalarını sürdürürken renkli görüntüler oluşturdu. Galatasaraylı taraftarların coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti. - EDİRNE

