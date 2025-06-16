Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
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Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'den ayrılan deneyimli santrfor Edin Dzeko'nun dönüş haberi resmen duyuruldu. İtalyan basınından gelen bilgilere göre, Dzeko iki yıllık aradan sonra yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. Fiorentina'nın, Bosnalı futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu aktarıldı. Dzeko'nun Fiorentina ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi belirsizliğini korurken İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın Dzeko'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu aktarıldı. Haberde Dzeko için ise yeniden İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken Fiorentina ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Daha önce Serie A'da Roma ve Inter formaları giyen Edin Dzeko, Fiorentina'ya imza atması halinde Çizme'deki üçüncü kulübüne merhaba diyecek.

TERCİHİNİ YAPTI

Öte yandan İtalya'da Fiorentina'nın yanı sıra Edin Dzeko için bir talip daha bulunuyor. Geçen yılki başarısının ardından bu yıl Serie A'da Avrupa potası dışında kalan Bologna'da Edin Dzeko ile temasta. Haberde Edin Dzeko'nun tercihini Fiorentina'dan yana kullanmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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