TÜSİAD Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt

Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu belirlendi. Ancak Bosna Hersekli forvet, sahalardan uzak kalmayacak ve özel bir sargıyla oynamaya devam edecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

DZEKO'NUN ELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

42. dakikada golünü attıktan sonra 75'te yerini Anderson Talisca'ya bırakan Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu ortaya çıktı.

Ancak Dzeko, sahalardan uzak kalmayacak ve özel bir sargıyla oynamaya devam edecek. Fenerbahçe'de daha önce Mert Hakan Yandaş da elindeki kırığa rağmen özel sargıyla mücadele etmişti. Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı ve Avrupa Ligi'nde de 3 gol kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19. golünü attı.

Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor
img

Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
img

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.