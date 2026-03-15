Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı

Bundesliga II 26. hafta maçında lider Schalke ile Hannover karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

DZEKO VE KENAN KARAMAN İLE SKOR 2-0 OLDU

Schalke 04, 29. dakikada Kenan Karaman'ın asistinde Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. Baskısına devam eden ev sahibi, 38. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve devre bu skorla bitti.

EDIN DZEKO OYUNDAN ATILDI, MAÇ DÖNDÜ

Ev sahibi Schalke'de 39 yaşındaki Edin Dzeko, maçın 52. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu anlardan sonra oyuna hakim olan Hannover, 82. dakikada Maik Nawrocki ve 90+8. dakikada Benedikt Pichler'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte lider Schalke 04, puanını 51'e, Hannover ise 46'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Schalke 04, Darmstadt'a konuk olacak. Hannover ise sahasında Braunschweig'i ağırlayacak.