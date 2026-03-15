Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı

Bundesliga II 26. hafta maçında Schalke 04, Edin Dzeko ve Kenan Karaman'ın golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Hannover ile Dzeko'nun kırmızı kart görmesinin ardından 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga II 26. hafta maçında lider Schalke ile Hannover karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

DZEKO VE KENAN KARAMAN İLE SKOR 2-0 OLDU

Schalke 04, 29. dakikada Kenan Karaman'ın asistinde Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. Baskısına devam eden ev sahibi, 38. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve devre bu skorla bitti.

EDIN DZEKO OYUNDAN ATILDI, MAÇ DÖNDÜ

Ev sahibi Schalke'de 39 yaşındaki Edin Dzeko, maçın 52. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu anlardan sonra oyuna hakim olan Hannover, 82. dakikada Maik Nawrocki ve 90+8. dakikada Benedikt Pichler'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte lider Schalke 04, puanını 51'e, Hannover ise 46'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Schalke 04, Darmstadt'a konuk olacak. Hannover ise sahasında Braunschweig'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

Savaş o ülkeye sıçradı! Türkiye'nin yanı başında peş peşe saldırılar
90+4'te inanılmaz son! Bu golle belki de kümede kalacaklar

90+4'te inanılmaz son! Bu golle belki de kümede kalacaklar
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı

Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
Mersin'den Galatasaray'a 38 sayılık dev fark

Galatasaray'ı darmadağın ettiler
90+4'te inanılmaz son! Bu golle belki de kümede kalacaklar

90+4'te inanılmaz son! Bu golle belki de kümede kalacaklar
Nihat Kahveci, ''Osimhen değil'' deyip takımın en sevilen oyuncusunu açıkladı

''Osimhen değil'' deyip G.Saray'ın en sevilen oyuncusunu söyledi
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü

Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü