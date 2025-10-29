Haberler

Eden Hazard, Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne Seçildi

Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard, Chelsea'de geçirdiği başarılı yıllar sonrasında İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi. Hazard, bu onur verici seçimin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Eski teknik direktörü Jose Mourinho da onun yeteneklerini övgüyle değerlendirdi.

Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard, İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

34 yaşındaki Hazard, 2012-2019 yılları arasında Chelsea formasıyla ikişer kez Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi, birer kez de Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Hazard, Şöhretler Müzesi'ne seçilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Benim için çok anlamlı. Bu oyuncu grubuna katılmaktan çok gurur duyuyorum. Bence iyi bir takım oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hazard'ın da yer aldığı kadrosuyla 2014-15 sezonunda şampiyon olan Chelsea'yi o dönem çalıştıran Jose Mourinho da "Sen, birlikte çalıştığım en muhteşem oyunculardan birisin ve elbette orada olmalısın. Şöhretler Müzesi'ne girdin, artık hafızalarımızda kalacaksın. Bu arada, son Premier Lig şampiyonluğumu kazanmama yardım ettiğin için çok teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Hazard ile İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilen isimlerin sayısı 26'ya çıktı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
