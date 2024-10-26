Eczacıbaşı, Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 Mağlup Oldu

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Topal

ECZACIBAŞI: Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Simge Akoz, Yaprak Erkek, Naz Akyol, Nicoletti

FENERBAHÇE MEDİCANA: Meliha, Eda Erdem, Drca, Arelya Karasoy, Stysiak, de Souza, Vuchkova, Vargas, Gizem Örge,

SETLER: 19-25, 20-25, 24-26

SÜRE : 87 dakika ( 23, 26, 38)

SULTANLAR Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 mağlup oldu. Eczacıbaşı ligde ilk mağlubiyetini yaşarken, sarı-lacivertliler ise namağlup olarak devam ediyor.