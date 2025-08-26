Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Yaprak Erkek ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını duyurdu. Yaprak'ın yüksek performansı ve azmi, kulübün gelecekteki vizyonunda önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Yaprak Erkek'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasında, "Sahada sergilediği yüksek performans, bitmeyen enerjisi ve mücadele azmiyle taraftarlarımızın takdirini kazanan Yaprak, kulübümüzün geleceğe dönük vizyonunda kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını açıkladı

Bir istismar itirafı da ünlü şarkıcıdan: Küçüktüm, korktum, sustum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.