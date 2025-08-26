Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Yaprak Erkek ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını duyurdu. Yaprak'ın yüksek performansı ve azmi, kulübün gelecekteki vizyonunda önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Yaprak Erkek'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasında, "Sahada sergilediği yüksek performans, bitmeyen enerjisi ve mücadele azmiyle taraftarlarımızın takdirini kazanan Yaprak, kulübümüzün geleceğe dönük vizyonunda kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor