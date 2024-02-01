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Eczacıbaşı Dynavit, Ukrayna temsilcisini mağlup etti

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2024 CEV Şampiyonlar Ligi Play-off etabında Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey Dnipro'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. İkinci maç ise 7 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Play-off etabında Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek play-off turu etabındaki avantajı kaptı.

Eczacıbaşı Dynavit - SC Prometey Dnipro play-off etabı 2. maçı, 7 Şubat Çarşamba günü, saat 17.00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Sports Hall Mioveni Romanya

Hakemler: Tudor Pop, Konstantin Yovchev

SC Prometey: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva, Danchak

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Elif, Gray, Jack-Kısal, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak, Hande, Beyza, Yasemin

Setler: 15-25, 13-25, 16-25

Süre: 66 dakika (21,23,22) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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