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Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile sözleşme yeniledi

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Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile bir sezon daha sözleşme yenilediğini duyurdu. Takımın önemli oyuncularıyla birlikte başarılı bir sezon geçireceklerine inanılıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile bir sezon daha sözleşme yenilendiğini açıkladı.

2024-2025 kadrosunu yapılandırmaya devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Trinidad ve Tobagolu asıllı Türk orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal, Sırbistan Milli Takım oyuncusu Jovana Stevanovic ve Kanada Milli Takım smaçörü Alexa Gray'le bir sezon daha sözleşme yenilediğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın önemli oyuncuları Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray'le önümüzdeki sezonda da birlikte çalışacağız. Sporcularımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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