Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3/4.lük etabının ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, rakibi Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamladı. Eczacıbaşı önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak.

Karşılaşmanın ilk setinde geriden gelerek aldığı sayılarla öne geçen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-22 aldı. Kaptan Tijana Boskovic, aldığı 6 sayıyla öne çıkan isim oldu. Karşılıklı sayılara sahne olan ikinci sette, turuncu beyazlılar üstünlüğünü koruyarak seti 25-19 kazandı.

Son sette de istikrarlı oyununa devam eden Eczacıbaşı, seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı. Aldığı 18 sayıyla kaptan Tijana Boskovic maçın en skorer ismi oldu. Hande 10, Heyrman 9 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu. Turuncu beyazlılar, toplamda 7 blok, 4 servis sayısı elde etti.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Eczacıbaşı takım kaptanlarından Simge Aköz, "Önümüzdeki sezon, Şampiyonlar Ligi biletini alabildiğimiz için çok mutluyum. Umuyorum ki birlikte çok daha güzel başarılara imza atacağız. Koca bir sezon emeği geçen takım arkadaşlarıma ve ekibimize teşekkür ederiz" dedi.

Eczacıbaşı kaptanlarından Tijana Boskovic ise, "Çok uzun ve zor bir sezondu, güzel anlarımız da oldu, zor anlarımız da. Bence iyi iş çıkardık, bir kupa kazandık ve ligi üçüncü tamamladık. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, bu kulübümüz için gerçekten önemli. Sezonu galibiyetle bitirmek güzel, iki iyi oyun oynadık" dedi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Yavuz Akdemir, Esat Danzili

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Gözde, Fatma.

THY: Orthmann, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Bahar, Carlini, Ceren (L), Kingdon, Janset, Ada, İrem, Berin (L).

Setler: 3-0 (25-22, 25-19, 25-17)

Süre: 83 dakika (31, 27, 25) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor