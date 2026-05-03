Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene maçının ardından

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli: "Mutluyuz ama VakıfBank maçı için hazır olmalıyız çünkü zor bir karşılaşma olacak" - Turuncu-beyazlı ekibin oyuncularından Simge Aköz: "Adımızı finale yazdırdığımız için çok mutluyum" - Meliha Diken: "Takımımla gurur duyuyorum"

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya ekibi Savino Del Bene'yi 3-2 yenerek finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenör Giulio Cesare Bregoli, kupayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı Bregoli ile turuncu-beyazlı ekibin oyuncuları Simge Aköz ve Meliha Diken, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bregoli, kolay bir maç olmadığını belirterek, "Zor bir maç oynadık ve yarın da zorlu bir maça çıkacağız. Rakiplerimiz çok güçlü. Mutluyuz ama Vakıfbank maçı için hazır olmalıyız çünkü zor bir karşılaşma olacak." diye konuştu.

51 yaşındaki başantrenör, "Finalde hangi takım favori?" sorusuna "Aslında olasılıklardan konuşacak olursak VakıfBank diye düşünüyorum. Bu adil bir durum ama her şey olabilir. Şampiyonlar Ligi bu sporun zirvesi. Her adımda daha da gelişmek istiyoruz. Gelişerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanacağımıza inanıyorum." cevabını verdi.

Simge Aköz: "Adımızı finale yazdırdığımız için çok mutluyum"

Kaptan Simge Aköz ise kupa Türkiye'de kalacağı için mutlu olduklarını aktardı.

Finale yükseldikleri için mutluluğunu paylaşan deneyimli libero, "İnanılmaz mutluyum. Kıran kırana bir maç oldu. Hem VakıfBank maçı hem bizim maç 3-2'ye uzadı. İki maçın da kalitesi çok iyiydi ama kendi adımıza sahadan galip ayrıldığımız ve adımızı finale yazdırdığımız için çok mutluyum. İnanılmaz güzel bir mücadele vardı. Bu takım bunu bu sezon boyunca birçok kez yaptı. Geriye düştüğünde hiç pes etmedi. İnancımızı hiç kaybetmedik. Bu takımın en güzel özelliklerinden biri buydu. Yaptığımız işle çok gurur duyuyorum. Şimdi biraz dinleneceğiz. İçeride ufak bir 10 dakika kutlarız. Final için hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

VakıfBank ile oynayacakları finale dair de görüşlerini paylaşan Simge Aköz, "Finalde ne olacağı tabii ki belli olmaz. Dünyanın en iyi takımlarıyla burada mücadele ediyoruz ve sezon boyunca da edebildiğimizi de gösterdik açıkçası. Klasik olacak ama iyi olan kazansın. En azından kupa ülkemizde kalacak diye mutlu olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Meliha Diken: "Takımımla gurur duyuyorum"

Turuncu-beyazlı oyuncu Meliha Diken de finale yükseldikleri için takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.

İtalyan ekiplerinin gücünden bahseden Meliha, "Takımımla gurur duyuyorum. İtalyan takımlarına karşı oynamak çok zordur. İnanılmaz tecrübeli ve çok iyi oyuncuları var. Onlara karşı başardığımız için gururluyum." dedi.

Tecrübeli smaçör, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu kadar genç bir takımla buraya kadar geldik. Burada olmayı hak ettik. Çok çalıştık. VakıfBank da zorlu bir maçtan çıktı. Biz de aynı şekilde. Gerçekten aynı şekilde. Yarın kim daha iyi odaklanırsa o kazanacaktır."

Kaynak: AA / Metin Arslancan
500

