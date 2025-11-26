Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde İstediği Galibiyeti Aldı
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında Sırbistan ekibi OK Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Atanas Varbanov (BUL), Stefano Cesare (ITA)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti
OK ZELEZNICAR LAJKOVAC: Racheva, Zivanovic, Kostadinovic, Sakradzija, Filipovic, Kitipova, Pakic (L), Korolija, Jonjev, Stanojevic
SETLER: 25-12, 25-16, 25-17
SÜRE: 69 dakika (18', 25', 26')
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor