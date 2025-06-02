Eczacıbaşı Dynavit, Meliha Diken'i Kadrosuna Kattı

Eczacıbaşı Dynavit, Meliha Diken'i Kadrosuna Kattı
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Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'den ayrılan milli voleybolcu Meliha Diken'i 2025-2026 sezonu için kadrosuna dahil etti. Meliha, yeni sezonda smaçör pozisyonunda turuncu-beyazlı formayı giyecek.

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'den ayrılan milli voleybolcu Meliha Diken'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Eczacıbaşı Dynavit, daha önce formasını giydiği milli oyuncu Meliha Diken'i 2025 - 2026 sezonu kadrosuna dahil etti. Meliha, yeni sezonda smaçör pozisyonunda turuncu-beyazlı formayı terletecek.

Meliha Diken'in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha Diken'i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Meliha Diken, "Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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