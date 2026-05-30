Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Ekaterina Antropova'yı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Rus asıllı İtalyan oyuncu Ekaterina Antropova’yı kadrosuna kattı. Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, Antropova’nın fiziksel gücü, teknik kapasitesi ve olimpiyat şampiyonluğu deneyimiyle takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Rus asıllı İtalyan oyuncu Ekaterina Antropova'yı kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Antropova, modern voleybolun gerekliliklerini en üst seviyede karşılayan, fiziksel gücünü teknik kapasitesiyle birleştirebilen çok özel bir oyuncu. Sahadaki dominant karakteri, yüksek servis ve hücum etkinliğiyle oyunun seyrini değiştirebilme becerisine sahip. Olimpiyat şampiyonu kimliğiyle getirdiği üst düzey rekabet deneyimi ve kazanma alışkanlığı, takımımızın hedefleriyle örtüşen çok önemli bir değer. Aynı zamanda kulüp olarak ortaya koyduğumuz projeye gösterdiği ilgi ve bu projeyle örtüşen hedefleri, bu birlikteliği daha da anlamlı kılıyor. Ortak hedefler doğrultusunda, birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2003 doğumlu pasör çaprazı, kariyerinde CEV Challenge Kupası ve CEV Kupası şampiyonlukları yaşarken iki organizasyonda da MVP seçildi.

Antropova, 2025 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en değerli oyuncu ve en iyi pasör ödüllerinin de sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Kılıçdaroğlu, 'Hain' sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi

"Hain" sloganlarına olay yanıt! Kendisini Atatürk'e benzetti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler

Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
40 yıldır beraber yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdü

40 yıllık hayat arkadaşını korkunç şekilde katletti
Şampiyonlar Ligi finali için Budapeşte yerine bakın nereye gitti

Surat ifadesine dikkat! Yaptığı hatayı ömrü boyunca unutamayacak
Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu