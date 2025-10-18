Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı 3-0 Mağlup Etti

Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı 3-0 Mağlup Etti
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında İlbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Setleri 25-15, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla kazanarak maçtan galip ayrıldı.

SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Hatice Özmen Yıldız

İLBANK: Hilal, Bricio, Begüm, Klimets, Gorecka, Elif Su, Sinem (L), Kocic, Beren, Merve, Ece, Damla Nur.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boden, Rettke, Stysiak, Ebrar, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Meliha, Nicoletti, Dilay, Yaprak

SETLER: 15-25, 20-25,17-25

SÜRE: 25, 25, 24 (74 dakika)

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda İlbank ile karşılaştı. Turuncu beyazlı konuk ekip sezonun ilk deplasmanında rakibini 15-25, 20-25 ve 17-25'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit'in servisiyle başlayan karşılaşma, etkili ataklarla devam etti. Bulduğu 6 blok sayısıyla üstünlüğü elden bırakmayan turuncu beyazlılar, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve seti 25-15 kazanarak durumu 1-0'a getirdi.

İkinci sete etkili başlayan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu blok sayılarıyla öne geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden setin sonlarına doğru Eczacıbaşı Dynavit mücadeleyi bırakmadı. Geriden gelerek öne geçen konuk ekip seti Jack-Kısal'ın blok sayısıyla tamamlayarak 25-20 kazandı.

Nefes kesen rallilere sahne olan son sette Eczacıbaşı Dynavit rakibini 25-17 mağlup ederek maçtan 3-0 galip ayrılıyor.

Aldığı 15 sayıyla Sinead Jack-Kısal karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettikleri 13'er sayıyla ise Magdalena Stysiak ve Kathryn Boden galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
