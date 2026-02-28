Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Göztepe'yi 3-1'lik skorla geçerek galip geldi. Maçta setler 25-9, 25-8, 22-25 ve 26-24 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Tuna Aybüke Özel, Maglio)

Göztepe: Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Scuka (Nehir Kurtulan, Ceren Kapucu, Emine Arıcı, Ezgi Bektaş, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Haneline, Bihter Dumanoğlu Yarkın)

Setler: 25-9, 25-8, 22-25, 26-24

Süre: 107 dakika (19, 18, 35, 35)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
