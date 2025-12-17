File derbisinde zafer Eczacıbaşı Dynavit'in
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide, Galatasaray Daikin'i 25-23, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Boden
Galatasaray Daikin: Yasemin, Naz, İlkin, Wang Y.Y., Grobelna, Sylla, Eylül (L), Carutasu
Setler: 25-23, 25-17, 25-21
Süre: 82 dakika (29, 25, 28) - İSTANBUL
