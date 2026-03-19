Haberler

Eczacıbaşı Dynavit adını dörtlü finale yazdırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda KS DevelopRes Rzeszow'a 3-2 mağlup olsa da, ilk maçı 3-0 kazandığı için dörtlü finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında deplasmanda KS DevelopRes Rzeszow'a 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit adını dörtlü finale yazdırdı.

Salon: Podpromie Hall

Hakemler: Mykhaylo Medvid, Jörg Kellenberger

KS DevelopRes Rzeszow: Heyrman, Wenerska, Piasecka, Lemmens, Bannister, Jansen, Szczyglowska (L), Jasper, Chmielewska, Sieradzka,

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Aybüke (L), Boden, Dilay, Smrek, Maglio, Meliha, Bengisu

Setler: 17-25, 17-25, 25-23, 25-15, 15-12

Süre: 119 dakika (24, 24, 26, 23, 22) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı! Çok sayıda koltuğa yeni isim

Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
İngilizlerin kabusu Galatasaray

Liverpool şimdi yandı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı

Ünlü iş kadını cezaevine gönderildi! Suçlamalar ağır
Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı! Çok sayıda koltuğa yeni isim

Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı
5 üniversiteye rektör ataması

Çok sayıda üniversiteye yeni rektör ataması
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı