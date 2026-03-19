Eczacıbaşı Dynavit adını dörtlü finale yazdırdı
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda KS DevelopRes Rzeszow'a 3-2 mağlup olsa da, ilk maçı 3-0 kazandığı için dörtlü finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında deplasmanda KS DevelopRes Rzeszow'a 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit adını dörtlü finale yazdırdı.
Salon: Podpromie Hall
Hakemler: Mykhaylo Medvid, Jörg Kellenberger
KS DevelopRes Rzeszow: Heyrman, Wenerska, Piasecka, Lemmens, Bannister, Jansen, Szczyglowska (L), Jasper, Chmielewska, Sieradzka,
Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Aybüke (L), Boden, Dilay, Smrek, Maglio, Meliha, Bengisu
Setler: 17-25, 17-25, 25-23, 25-15, 15-12
Süre: 119 dakika (24, 24, 26, 23, 22) - İSTANBUL