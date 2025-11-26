Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 Galip
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında yeni evinde Sırbistan ekibi OK Zeleznicar Lajkovac'ı 25-12, 25-16 ve 25-17'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Atanas Varbanov (BUL), Stefano Cesare (ITA)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti
OK Zeleznicar Lajkovac: Racheva, Zivanovic, Kostadinovic, Sakradzija, Filipovic, Kitipova, Pakic (L), Korolija, Jonjev, Stanojevic
Setler: 25-12, 25-16, 25-17
Süre: 69 dakika (18, 25, 26) - İSTANBUL
