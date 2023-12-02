Ebru Acer, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor

Paralimpik Oyunları'na özel sporcular masa tenisi tarihinde Türkiye'nin ilk kotasını alan Ebru Acer, altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etmek istediğini söyledi. Acer'in başarısı, Türk bayrağını dünyada dalgalandırabilen özel sporcuların imkanlarının artması için bir örnek olarak değerlendirildi.

Paralimpik Oyunları'na özel sporcular masa tenisi tarihinde Türkiye'nin ilk kotasını alan Ebru Acer, bu önemli organizasyonda da altın madalya kazanıp, tarihi başarı elde etmek istediğini söyledi.

Milli sporcu Acer, Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'na katıldığı Antalya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da haziranda düzenlenen 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda para masa tenisinde altın madalya kazanıp, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na özel sporcular masa tenisinde Türkiye'nin ilk kotasını aldığını hatırlatan Acer, "2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak bir ilki daha yaşamak istiyorum. Bugüne kadar beni yetiştiren hocama, Birol Aydın başkanımıza, federasyon çalışanlarına, fizyoterapistlere ve psikologlara desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Türk bayrağını 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da en iyi şekilde dalgalandıracağım." diye konuştu.

"Engelleri aşan özel sporculardan nice Ebru Acerler çıkacak"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da yıllarca evlerinden dışarıya çıkmayan özel sporcuların imkan verildiğinde, Türk bayrağını dünyada ve Avrupa'da dalgalandırabildiğine en güzel örneğinin Ebru Acer'in başarısı olduğunu vurguladı.

Acer'in Paralimpik Oyunları için aldığı kotaya dikkati çeken Aydın, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez özel sporcular masa tenisinde Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden ilk sporcu Ebru Acer oldu. İki oyuncumuz daha onu takip ediyor. Ebru Acer, Paris'te mutlaka madalya alacaktır ve bunun rengi de altın olacaktır. Engelleri aşan özel sporculardan nice Ebru Acerler çıkacak." diye konuştu.

Aksu: "Bu modelin dünyaya örnek olması için çalışıyoruz"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Başkanı Murat Aksu ise özel sporculardan masa tenisinde Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını ilk kazanan Ebru'nun, turnuvalarda keşfedilen sporculardan biri olduğunu kaydetti.

Federasyon başkanı Aydın'ın öncülüğünde özel sporcuların "down sendromlular, otizmliler, mentaller" olarak üç ayrı kategoride mücadele ettiğini belirten Aksu, "Bu modelin dünyaya örnek olması için çalışıyoruz. Özel sporculardaki kategorileri daha da artırmak ve otizmli sporcuları Paralimpik Oyunları'nda da yarışır hale getirmek öncelikle hedeflerimizden biri." ifadesini kullandı.

Türkiye Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Bülent Baran da günde çift antrenmanla Paralimpik Oyunları'na sıkı hazırlandıklarını aktardı.

Paralimpik Oyunları öncesi bazı turnuvalara daha katılacaklarını bildiren ve federasyon başkanı Aydın'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Baran, "Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edip, bir numara olan konumumuzu korumayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.