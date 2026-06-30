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EA7 Emporio Armani Milan, başantrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdı

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EA7 Emporio Armani Milan Basketbol Takımı, başantrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Messina'ya katkıları için teşekkür ederken, 66 yaşındaki çalıştırıcı 3 İtalya Ligi şampiyonluğu ve 2021'de takımı Avrupa Ligi Dörtlü Final'e taşıma başarısı gösterdi.

EA7 Emporio Armani Milan Basketbol Takımı, başantrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ettore Messina'ya hem antrenör hem de Basketbol Operasyonları Başkanı olarak üstlendiği görevlerdeki çalışması ve kulübün saha içinde ve dışında teknik ve organizasyonel düzeyde büyümesine olan katkısı için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

EA7 Emporio Armani Milan ile 3 İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan 66 yaşındaki çalıştırıcı, İtalyan temsilcisini 29 yıl aradan sonra 2021'de Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuna taşıyan isim oldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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