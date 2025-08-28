Düzcespor, Ufuk Birdal ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı

DÜZCE(İHA) – TFF 3. Ligde mücadele eden Düzcespor Küçükçekmece Sinopspor'dan transfer ettiği Ufuk Birdal ile 2 yıllık anlaşma sağlandı, imza atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Düzcespor'da transfer devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Düzcespor yeni sezon kadro planlaması çalışmaları kapsamında Küçükçekmece Sinopspor'un orta saha kenar oyuncu Ufuk Birdal ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Genç futbolcuya Ufuk Birdal imzayı attı. - DÜZCE