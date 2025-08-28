Düzcespor, Ufuk Birdal ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Düzcespor'da transfer devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Düzcespor yeni sezon kadro planlaması çalışmaları kapsamında Küçükçekmece Sinopspor'un orta saha kenar oyuncu Ufuk Birdal ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Genç futbolcuya Ufuk Birdal imzayı attı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor