Düzceli Sporcular Taekwondo Şampiyonasından Madalyalarla Döndü
Düzceli sporcular, Antalya'da düzenlenen Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Leyla Özkan, Damla Nur Yılmaz ve Hatice Nisa Kır başarılı performanslarıyla dikkat çekti.
DÜZCE(İHA) –Düzceli sporcular Taekwondo Şampiyonasından 2 altın 1 gümüş madalya ile döndü.
Antalya'da yapılan 60 ülkeden 1900 sporcunun katıldığı 11.Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcular 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.
Antrenörlüğünü Hakan Şengönül ve Arzu Şengönül'ün yaptığı şampiyonada Leyla Özkan 46 kilo Gençlerde Şampiyon, Damla Nur Yılmaz 42 kilo Gençlerde Şampiyon, Hatice Nisa Kır Yıldızlar 148 cm boyda ikinci oldu.
Ayrıca sporculardan Bedirhan Öksüz ve Hatice Nisa Kır milli takım adına yarışacak milli sporcu oldular. - DÜZCE