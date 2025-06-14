Düzceli Sporcular Halter Türkiye Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü
Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Büyükler-Gençler Halter Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular Sude Naz Özen ve Elif Nur Babur, 45 kg ve 67 kg kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazandı. İki sporcu, elde ettikleri başarı ile Mısır'daki Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katılma hakkı kazandı.
Bedensel Engelliler Büyükler-Gençler Halter Türkiye Şampiyonası'ndan Düzceli sporcular madalyalarla döndü.
Kırıkkale'de gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Büyükler-Gençler Halter Türkiye Şampiyonası 63 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Müsabakalar sonunda Düzceli başarılı sporcuları Sude Naz Özen 45 kg'da birinci ve Elif Nur Babur 67 kg'da birinci olarak 2 altın madalya kazandı.
Sude Naz Özen ve Elif Nur Babur Bedensel Engelliler Büyükler-Gençler Halter Türkiye Şampiyonası'nda elde etmiş oldukları bu başarılar sonucunda Mısır'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor