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Düzceli judocu Erva Eren Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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Düzceli judocu Erva Eren Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Erva Eren, Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Balkan şampiyonu oldu. Eren, elde ettiği dereceyle Düzce'nin judo branşındaki başarılarına bir yenisini ekledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Erva Eren, Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Balkan şampiyonu oldu.

Düzceli judocu Erva Eren, Yunanistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Erva Eren, uluslararası organizasyonda Balkan şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Yıldızlar kategorisinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Eren, elde ettiği dereceyle Düzce'nin judo branşındaki başarılarına bir yenisini ekledi.

Genç sporcunun Balkan şampiyonluğu, Düzce'de yetişen sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılar arasında yerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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