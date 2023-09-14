Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü 18 Personeline Teşekkür Belgesi Verdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu yüksek seviyede tutmak amacıyla İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından 18 personele teşekkür belgesi verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, 18 başarılı personeline teşekkür belgesi verdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu yüksek seviyede tutmak, personeli daha özverili çalışmaya teşvik etmek amacıyla İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından 18 personele teşekkür belgesi verildi. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede Emre Gürbüz, Kadriye Yıldız, Tacettin Çelik, İlknur Aydın, Şafak Çakır, Burak Pomak, Ramazan Düzgün, Ahmet Dursun, Aykut Başol, Ayşen Aydın, Gülsüm Yılmaz, Çetin Ayaz, Hasan Bozkurt, Selma Çalışkan Turgut, Bilal Akçay, Ekrem Çetin, İdris Albayrak ve Özlem Gürbüz'e göstermiş oldukları üstün gayret ve işlerindeki özveriden dolayı teşekkür belgesi verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, başarılı personellerine teşekkür ederek belgelerini teslim etti. - DÜZCE