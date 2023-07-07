Düzce'deki Baja Kupası yağış nedeniyle ertelendi

Düzce'de bugün başlaması planlanan 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 1. ayağı, bölgede beklenen şiddetli yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. TOSFED yarış takviminde yer alan, Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübünün (DOSOD) ev sahipliğinde 7-9 Temmuz'da yapılması planlanan 'Baja Prusias Düzce' yarışları için kentte bulunan yarışmacılar ile hakem heyeti, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bir araya gelerek toplantı düzenledi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın da katıldığı toplantıda, bölgede beklenen yağış ve sel uyarıları gerekçesiyle yarışların ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Düzce'de bugün başlaması planlanan 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 1. ayağı, bölgede beklenen şiddetli yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TOSFED yarış takviminde yer alan, Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübünün (DOSOD) ev sahipliğinde 7-9 Temmuz'da yapılması planlanan "Baja Prusias Düzce" yarışları için kentte bulunan yarışmacılar ile hakem heyeti, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bir araya gelerek toplantı düzenledi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın da katıldığı toplantıda, bölgede beklenen yağış ve sel uyarıları gerekçesiyle yarışların ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Üçlertoprağı, AA muhabirine, Baja Rallisi'nin kendileri için önemli bir yarış olduğunu belirtti.

Baja Rallisi'nin bu yıl ilk defa uluslararası bir yarış olarak yapıldığını, organizasyonun ilk ayağının hava muhalefetine takıldığını vurgulayan Üçlertoprağı, şunları söyledi:

"Düzce'de DOSOD'un düzenlediği, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteklediği önemli bir yarış yapacaktık. Ancak hava muhalefeti çok önemli. Bir canın bile önemli olduğundan hareketle herhangi bir risk almamak adına, devletimizin imkanlarının yarışa değil olası bir afet durumunda vatandaşlarımızın hizmetine sunulması yönünde haklı bir erteleme karar aldık. Burada Sayın Valimizin önderliğinde bizler, şimdilik yarışı tehir etme kararı aldık."