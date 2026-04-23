Düzce'de yıldız kızlar bocce heyecanı sona erdi

2026 Okul Sporları Yıldız Kızlar Bocce Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Turnuva boyunca genç sporcular, strateji ve odaklanma becerilerini sergileyerek izleyenlere çekişmeli müsabakalar sundu.

Farklı okullardan katılan takımların mücadele ettiği organizasyonda, final karşılaşmaları büyük ilgi gördü. Müsabakalar sonucunda Beyköy Ortaokulu gösterdiği üstün performansla birinci olurken, Su Damlası Ortaokulu ikinci, Şükran Sedat Ortaokulu üçüncü ve Orhangazi Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Sporcuların sevinci ve heyecanı törene yansırken, organizasyonun gençlerin sporla buluşmasına önemli katkı sağladığı ifade edildi. Yetkililer, turnuvaya katılan tüm okulları tebrik ederek, sporcuların başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı