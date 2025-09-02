Düzce'de Roman Çocuklara Yüzme Kursu Tamamlandı

Düzce Valiliği'nin koordinasyonunda; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Düzce Roman Koordinasyon ve Aile Danışma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen roman çocuklara yönelik yapılan yüzme kursu eğitimleri sona erdi.

Bu anlamlı projede, roman mahallelerinden 6-18 yaş aralığındaki 135 çocuk, 2 No'lu Yüzme Havuzu ve Bahçeşehir Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi aldı. Kurs boyunca hem yüzme becerilerini geliştiren hem de güvenli bir ortamda sporla tanışan çocuklar, eğitim sonunda yapılan yüzme testini başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

Çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen projenin belge takdim törenine, Vali Vekili Şevket Cimbir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru ile il Roman Koordinatörü Sibel Gün Çabuk katılım sağlayarak öğrencilere belgelerini takdim etti. - DÜZCE