Düzce'de Okul Sporları Küçükler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen okul sporları küçükler basketbol grup müsabakalarında 15 takım mücadele edecek.

Düzce'nin ev sahipliğinde 24- 27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak olan Okul Sporları Küçükler Basketbol Grup Müsabakalarında erkekler Bahçeşehir Spor Salonunda, kızlar ise 18 Temmuz Spor Salonunda mücadele edecek. Erkeklerde 8 takım, kızlarda 7 takım ve toplamda 15 takımın katıldığı Okul Sporları Küçükler Basketbol Grup Müsabakaları açılış seremonisinin ardından başladı. - DÜZCE