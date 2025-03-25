Düzce'de Okul Sporları Küçükler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı
Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen okul sporları küçükler basketbol grup müsabakalarında toplam 15 takım mücadele ediyor. Müsabakalar 24-27 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen okul sporları küçükler basketbol grup müsabakalarında 15 takım mücadele edecek.
Düzce'nin ev sahipliğinde 24- 27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak olan Okul Sporları Küçükler Basketbol Grup Müsabakalarında erkekler Bahçeşehir Spor Salonunda, kızlar ise 18 Temmuz Spor Salonunda mücadele edecek. Erkeklerde 8 takım, kızlarda 7 takım ve toplamda 15 takımın katıldığı Okul Sporları Küçükler Basketbol Grup Müsabakaları açılış seremonisinin ardından başladı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor