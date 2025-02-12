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Düzce'de Öğrenciler Floor Curling ile Yeni Döneme Merhaba Dedi

Düzce'de Öğrenciler Floor Curling ile Yeni Döneme Merhaba Dedi
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Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Avni Akyol Öğrenci yurdunda düzenlenen spor etkinliğinde floor curling ile yeni döneme başladı. Gençler, spor hakkında bilgilendirildikten sonra eğlenceli anlar yaşadılar.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Avni Akyol Öğrenci yurdunda bulunan öğrenciler, yeni döneme floor curling ile başladı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Avni Akyol Öğrenci yurdunda, yeni döneme başlayacak öğrenciler için spor etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin gerçekleştirdiği etkinlikte gençler floor curling sporu ile ilgili önce bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra meraklı öğrenciler, floor curling yaparak eğlenceli anlar yaşadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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