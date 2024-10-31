Düzce'de Motosiklet Turu Yoğun İlgi Gördü
Düzce Valiliği'nin düzenlediği motosiklet turuna sporseverler büyük ilgi gösterdi. Vali Selçuk Aslan, motosiklet kullanımında ekipman ve eğitimlerin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği'nin koordinasyonu ile Düzce'de motosiklet turuna sporseverler yoğun ilgi gösterdi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın başkanlığında ildeki motosiklet tutkunlarına özel tur düzenlendi. Valik önünden başlayan tur şehrin ara sokaklarından ana caddelerine giren motosikletlileri görenler tura ilgi gösterdi. Vali Selçuk Aslan, motosiklet turunu başka zamanlarda da gerçekleştirdiklerini ve motosiklet tutkunlarının bu etkinliğe yoğun bir katılım gösterdiğini dile getirerek, "Çok sayıda sporseverin katıldığı turla, motosiklet kullanımında ekipman ve eğitimlerin önemine işaret etmek istedik. Farkındalık oluşturmak için benzer faaliyetlere devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE