Düzce'de Minik Sporcuların Heyecan Dolu Mücadelesi

7 Eylül 2025 tarihleri arasında Düzce Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, İstanbul, Yalova ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilden minik sporcular kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren müsabakalarda hem takım hem de ferdi kategorilerde dereceye giren sporcular, büyük bir heyecanla ödüllerine kavuştu. Dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru ile Tesis Amiri Ahmet Çakır takdim etti. - DÜZCE