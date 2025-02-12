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Düzce'de Kış Spor Okulları İçin Değerlendirme Toplantısı

Düzce'de Kış Spor Okulları İçin Değerlendirme Toplantısı
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kış spor okulları ile ilgili antrenörlerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 2025 yılı projeleriyle etkinliklere devam edileceği bildirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı, şehir genelinde devam eden kış spor okulları ile ilgili antrenörlerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılında da bakanlık ve il müdürlüğü projeleriyle, kış spor okulu etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda il müdürlüğü konferans salonunda antrenörlerin katılımıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Müdürü İsa Yazıcı nezaretinde gerçekleştirilen toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürleri Altuğ Kuru ile Hamit Sakal, spor uzmanları ve antrenörler katıldı.

Toplantıda genel durum değerlendirmesinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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