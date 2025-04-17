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Düzce'de Gençler Bocce Müsabakaları Yapıldı

Düzce'de Gençler Bocce Müsabakaları Yapıldı
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Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen gençler bocce müsabakalarında 26 okul ve 104 sporcu mücadele etti. Kızlarda Yavuz Selim MTAL birinci olurken, erkeklerde Spor Lisesi birinciliği elde etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları gençler bocce müsabakalarında okullar birbiriyle yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Gençler Bocce müsabakaları yapıldı. Düzce Gençlik Merkezinde düzenlenen müsabakalarına erkeklerde 52 sporcu, kızlarda 52 sporcu toplamda ise 26 okul 104 sporcu katılım sağladı.

Çekişmeli geçen müsabakalarda Kızlarda; Yavuz Selim MTAL birinci, İbni Sina MTAL ikinci, Akçakoca Lisesi üçüncü, Akçakoca Süha Güven Turizm MTAL dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Spor Lisesi birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Akçakoca Fedai Karabıyık MTAL üçüncü ve Yavuz Selim MTAL dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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