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Düzce'de Efteni Duatlonu'nun ikincisi 230 sporcunun katılımıyla yapıldı

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Düzce'de Efteni Duatlonu'nun ikincisi 230 sporcunun katılımıyla yapıldı
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Düzce'de bu yıl ikincisi düzenlenen Efteni Duatlonu, 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular 4 kilometrelik Hermes Koşusu, 20 kilometrelik Eftelya Bisiklet Etabı ve 2 kilometrelik Zeus Koşusu'nda derece için mücadele etti; törende madalya ve plaket verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bu yıl ikincisi düzenlenen Efteni Duatlonu, 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği himayelerinde düzenlenen Efteni Duatlonu organizasyon öncesinde sporcular, Gölyaka Kültür Parkı'nda antrenman yaptı. Startla başlayan yarışta sporcular, ilk olarak 4 kilometrelik Hermes Koşusu etabında mücadele etti. Koşu etabının ardından sporcular, 20 kilometrelik Eftelya Bisiklet Etabında pedal çevirdi. Organizasyon, bisiklet etabının ardından gerçekleştirilen 2 kilometrelik Zeus Koşusu ile tamamlandı. Doğayla iç içe parkurda büyük mücadeleye sahne olan organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde sporculara madalya ve plaketleri takdim edildi. Genel klasmanda dereceye giren sporculara ise para ödülleri verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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