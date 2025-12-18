İFET oyunları başladı

Düzce'de Okul Sporları 2025-2026 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları başladı.

Okul Sporları 2025-2026 sezonu İFET oyunları yarışmaları Uzun Mustafa İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. sınıf seviyelerinde yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği Uzun Mustafa İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. Sınıf seviyelerinde öğrenciler arasında "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi.

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edeceği sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona ereceği bildirildi. - DÜZCE