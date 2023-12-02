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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzcespor'a başarı dileklerini iletti

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TFF 2. Lig'de mücadele eden Düzcespor yönetimi ve futbolcularıyla bir araya gelerek Sarıyer maçı öncesi başarı dileklerini iletti. Özlü, futbolculara verdiği sözü hatırlatarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TFF 2. Lig'de mücadele eden Düzcespor yönetimi ve futbolcularıyla bir araya geldi Sarıyer maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşması olan Sarıyer maçı öncesinde son antrenmanı yapan Düzcesporlu futbolcuları ve yönetimi kamp yaptığı tesislerinde ziyaret gelen Belediye Başkanı Faruk Özlü, futbolculara vermiş olduğu sözü hatırlatarak "Sezon başında size vermiş olduğum ödemelerle ilgili sözüm halen daha geçerlidir. Verdiğim sözün arkasındayım" şeklinde ifade etti.

Antrenman sonrasında futbolcularımız ve teknik heyetimizle birebir konuşarak Sarıyer maçı öncesinde galibiyet sözü aldı.

Kulüp Başkanımız Okan Kaltu ile de kısa bir görüşme yapan Özlü tesislerden ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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