Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol'u mağlup etti

TBF Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçında Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol'u 58-54 yendi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 8. hafta karşılaşmasında Düzce Atletik, Bahçeşehir Spor Kompleksinde Kadıköy Basketbol'u ağırladı. İlk dakikalarda iki takımında sayı bulmakta zorluk çektiği 1. periyot 15-10 Düzce Atletik'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta Esma Çengel'in 3 sayılık atışları ile Düzce Atletik ilk devreyi 33-29 önde kapattı. Maçın ikinci devresinde Düzce Atletik üst üste sayılar bularak 13 sayı farka kadar ulaşıp, 3. periyotta durumu 49-36'ya çıkarttı. Kadıköy Basketbol 13 sayı farkı eriterek, üst üste sayılar bulmaya başladığı son periyotta Düzce Atletik üstünlüğünü koyarak mücadeleden 58-54 galip ayrıldı.

Düzce Atletik'de Melike Nur Gürbüz, Esma Çengel be Azra Hatice Kaplan, Kadıköy Basketbol'da ise İlksan Feyza Gerali ve Sıla Naz Baş çift hanelere ulaştı. - DÜZCE