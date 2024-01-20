Üye Girişi
Haberler

Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol'u mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

TBF Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol'u 58-54 yenerek galip geldi.

TBF Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçında Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol'u 58-54 yendi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 8. hafta karşılaşmasında Düzce Atletik, Bahçeşehir Spor Kompleksinde Kadıköy Basketbol'u ağırladı. İlk dakikalarda iki takımında sayı bulmakta zorluk çektiği 1. periyot 15-10 Düzce Atletik'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta Esma Çengel'in 3 sayılık atışları ile Düzce Atletik ilk devreyi 33-29 önde kapattı. Maçın ikinci devresinde Düzce Atletik üst üste sayılar bularak 13 sayı farka kadar ulaşıp, 3. periyotta durumu 49-36'ya çıkarttı. Kadıköy Basketbol 13 sayı farkı eriterek, üst üste sayılar bulmaya başladığı son periyotta Düzce Atletik üstünlüğünü koyarak mücadeleden 58-54 galip ayrıldı.

Düzce Atletik'de Melike Nur Gürbüz, Esma Çengel be Azra Hatice Kaplan, Kadıköy Basketbol'da ise İlksan Feyza Gerali ve Sıla Naz Baş çift hanelere ulaştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahçeşehir basketbol Kadıköy Düzce Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK PARTİ ADAY TANITIM CANLI YAYIN | AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklandı mı? Haliç Kongre Merkezi aday tanıtım İZLE! Mesut Üner kimdir, kaç yaşında? Mesut Üner ne mezunu? Recep Erol kimdir, nereli? Recep Erol ne mezunu? Recep Erol hayatı ve kariyeri! Mustafa Günaydın kimdir, nereli? Mustafa Günaydın ne mezunu? Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title