Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte kadro planlamasında düşünülmediği belirtilen Faslı golcüye Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.

EVERTON İLGİLENİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre Everton, Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin oyuncu için nabız yokladığı belirtilirken, transfer sürecinde önümüzdeki günlerde temasların hız kazanabileceği ifade edildi.

KÖRFEZ EKİPLERİ DE TAKİPTE

En-Nesyri'ye yalnızca Everton'ın değil, Körfez ülkelerinden kulüplerin de ilgi gösterdiği kaydedildi. Oyuncu cephesinde ve kulüpler arasında gelişmelerin kısa süre içinde netleşebileceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 1 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Faslı golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ettiği belirtildi. En-Nesyri'nin güncel piyasa değerinin ise 22 milyon euro olarak gösterildiği aktarıldı.