Haberler

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip Haber Videosunu İzle
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken, Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig'den Everton'ın ilgilendiği iddia edildi. İngiliz ekibinin oyuncu için nabız yokladığı belirtildi. Ayrıca, Körfez ülkelerinden kulüplerin de En-Nesyri'ye ilgi gösterdiği kaydedildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev alan 28 yaşındaki santrfor, 8 gol atarken 1 asist yaptı. Oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte kadro planlamasında düşünülmediği belirtilen Faslı golcüye Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.

EVERTON İLGİLENİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre Everton, Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin oyuncu için nabız yokladığı belirtilirken, transfer sürecinde önümüzdeki günlerde temasların hız kazanabileceği ifade edildi.

KÖRFEZ EKİPLERİ DE TAKİPTE

En-Nesyri'ye yalnızca Everton'ın değil, Körfez ülkelerinden kulüplerin de ilgi gösterdiği kaydedildi. Oyuncu cephesinde ve kulüpler arasında gelişmelerin kısa süre içinde netleşebileceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 1 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Faslı golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ettiği belirtildi. En-Nesyri'nin güncel piyasa değerinin ise 22 milyon euro olarak gösterildiği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar

Körfez ülkeleri harekete geçti! Suudi Arabistan'dan hava sahası kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde

Milli futbolcumuz Roma'yı 90'da yıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon! 14 kişi gözaltına alındı

Büyükşehir belediyesine yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde

Milli futbolcumuz Roma'yı 90'da yıktı
Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası

Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası
Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisi hakkında yeni gelişme

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisi hakkında yeni gelişme