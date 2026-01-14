Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken, Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig'den Everton'ın ilgilendiği iddia edildi. İngiliz ekibinin oyuncu için nabız yokladığı belirtildi. Ayrıca, Körfez ülkelerinden kulüplerin de En-Nesyri'ye ilgi gösterdiği kaydedildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev alan 28 yaşındaki santrfor, 8 gol atarken 1 asist yaptı. Oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte kadro planlamasında düşünülmediği belirtilen Faslı golcüye Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.
EVERTON İLGİLENİYOR
Matteo Moretto'nun haberine göre Everton, Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin oyuncu için nabız yokladığı belirtilirken, transfer sürecinde önümüzdeki günlerde temasların hız kazanabileceği ifade edildi.
KÖRFEZ EKİPLERİ DE TAKİPTE
En-Nesyri'ye yalnızca Everton'ın değil, Körfez ülkelerinden kulüplerin de ilgi gösterdiği kaydedildi. Oyuncu cephesinde ve kulüpler arasında gelişmelerin kısa süre içinde netleşebileceği aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 1 asist üretti.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Faslı golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ettiği belirtildi. En-Nesyri'nin güncel piyasa değerinin ise 22 milyon euro olarak gösterildiği aktarıldı.