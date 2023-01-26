Duygulandıran jest! Fenerbahçeli futbolcular Emre Mor'un acısına daha fazla dayanamadı

Geçtiğimiz günlerde can dostu köpeğini kaybeden Emre Mor'a Fenerbahçe, duygulandıran bir jest yaptı. Sarı-lacivertliler, aynı cins bir yavru köpeği milli futbolcuya hediye etti. Yeni dostunu gören Emre Mor çok mutlu olurken, duygusal anlar yaşadı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de antrenman öncesi Emre Mor'a büyük bir sürpriz yapıldı.

EMRE MOR BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Fenerbahçeli futbolcular, geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor'un yaşadığı acıya dayanamadı ve takım arkadaşlarına duygulandıran bir jest yaptı. Sarı-lacivertliler, aynı cins bir yavru köpeği milli futbolcuya hediye etti. Yeni dostunu gören Emre Mor büyük bir mutluluk yaşadı.

"SENİ UNUTMAYACAĞIM"

Emre Mor geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybetmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Seni unutmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.