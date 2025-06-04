Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
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Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
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Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı konusu taraftarlar tarafından merakla beklenirken, kulüp başkanı Dursun Özbek'ten sevindirici bir açıklama geldi. Napoli'den kiralık olarak gelen ve sezon boyunca gösterdiği performansla gol krallığına ulaşan Osimhen'in transferi hakkında konuşan Özbek, transfer sürecinin iyi gittiğini belirterek, "Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Victor Osimhen'in kiralık olarak forma giydiği sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Başkan Dursun Özbek'ten bu konuyla ilgili taraftarları sevindirecek bir açıklama geldi.

"BİR HAFTAYA GÜZEL HABERLER VERİRİZ İNŞALLAH"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Özbek, Osimhen'in Galatasaray'a geliş süreciyle ve transferindeki son gelişmelerle ilgili soruya, "Avrupa'da transfer sezonunun kapanması büyük etken oldu. Bir fırsat transferiydi. G. Saray da vizyonu çerçevesinde bu fırsatı geri çevirmedi. Sonuç olarak kendisi kalitesiyle, hırsıyla şampiyonluğumuza büyük katkı verdi. Osimhen, Türk futbolu için de önemli bir kazanç oldu. Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz" yanıtını verdi.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıserhat arik:

bir haftaya babayı alırsınız ;)

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Kalırsa fenercik çok ağlar..Yalı çocuğu Ali bile dedi, böylesi Türkiye’ye 40 yılda bir gelir diye..

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Haber YorumlarıHarpoon:

la adam el hilale imza atti ne osimheni iş bitti admin hiç mi takip etmiyorsun sırf okunabilmek adına asparagas haber yapıyorsunuz

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Haber YorumlarıUğur Babacan:

Çok şükür günlük Osimhen dozumuzu aldık bugünde

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

ben video da böyle bir açıklama duymadım. duyan varmı?

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