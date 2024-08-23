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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay Şampiyonlar Lig'i göndermesi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkladı. Young Boys'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından iddialı konuşan Özbek, 'Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME

Özbek, "Çarşamba günü futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin. Taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız. Salı günü bu stadyumda olanların inanması, bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Korkmaz Ozz:

Kaç senedir bir galibiyetleri yoktur birde konuşuyorlar

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Sertaç şahin:

Sayın başkan fb ile ve ali koç ile uğraştığın kadar kendi takımın ile ilgilensen daha iyi olmaz mı Sen ayrı okan buruk ayrı her röportajda fb göndermede bulunuyorsun şimdi siz bittiniz birde icardi bey var

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