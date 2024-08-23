Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay Şampiyonlar Lig'i göndermesi

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME

Özbek, "Çarşamba günü futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin. Taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız. Salı günü bu stadyumda olanların inanması, bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum" dedi.