Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu

Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Osimhen ve Icardi'nin yokluğunda skor yükünü üstlenen Barış Alper Yılmaz için ciddi teklifler gelmeye devam ediyor. Başkan Dursun Özbek transfer planını belirledi. Galatasaray yönetimi, Barış için en az 45 milyon euro istiyor.

Galatasaray'da ilk 2 lig maçında 3 kez gol atıp 1 de asist yaparak sezona harika başlayan Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Avrupa'da birçok ekibin gözdesi haline gelen Barış Alper Yılmaz'a İngiltere ve İtalya'dan da talipler çıktı. Şu ana kadar en yüksek teklifi 30 milyon euro ile Suudi Arabistan'da NEOM Kulübü'nden alan Barış Alper Yılmaz için istenen bonservis de belli oldu. Galatasaray yönetimi, milli oyuncu için 45 milyon euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyecek.

YENİ TEKLİF GELECEK

Başkan Dursun Özbek'in Barış'ı kolay kolay bırakmak istemediği, Neom kulübünün yetkililerinin yakın zamanda teklifini güncelleyeceği öğrenildi. Barış'ın satıldığı senaryoda Galatasaray, bu bölgeye yeni bir yıldız oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Amma abarttınız. Bu kadar etmez bu. Sabrinin modern versiyonu. Boş boş koşuyo. Türk ligi dışında oynayamaz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu

Dursun Özbek o para verilirse Barış Alper'i satacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.