Dursun Özbek: Galatasaray Spor Kulübü'nün 400 milyon Euro civarında bir bütçesi var / Metin eklendi

Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali durumu ve marka değeri üzerine açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray'ın 400 milyon Euro bütçesi olduğunu ve sponsorluk gelirlerinin 20 milyon Euro'dan 85-90 milyon Euro'ya yükseldiğini belirtti.

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir etkinlikte kulübün mali yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. BRAND & SPORT SUMMIT'te konuşan Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün geldiği noktaya dikkat çekerek, "Galatasaray Spor Kulübü'nün 400 milyon Euro civarında bir bütçesi var. 2015 yılında Galatasaray Başkanı olarak bugünü hayal etsem bunu bir rüya olarak kabul ederdim. 'Böyle bir şey olmaz' derdim" dedi.

'GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI'

Sarı-kırmızılı kulübün küresel ölçekte önemli bir marka haline geldiğini vurgulayan Özbek, sponsorluk gelirlerindeki artışa da değindi. Galatasaray Başkanı, "Galatasaray bir dünya markası. 2022 yılında 20 milyon Euro seviyesinde olan sponsorluk desteği, bu sene itibarıyla 85-90 milyon Euro bandına geldi. Bu her iki tarafın memnuniyetini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
