Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray’da yönetim, sezonun son haftaları öncesinde dikkat çeken bir karar aldı. Sarı-kırmızılılarda hedef, oyuncuların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak.

KAZANANA 2 MİLYON TL PRİM

Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, derbi maçlar dışında kalan karşılaşmalar için oyunculara 2’şer milyon TL prim verilmesini kararlaştırdı. Kritik haftalara girilirken alınan bu kararın, takım içindeki rekabeti ve kazanma isteğini artırması bekleniyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılı ekip, ligde zirve yarışını sürdürürken hiçbir puan kaybına tahammül etmek istemiyor. Yönetimin aldığı bu prim kararıyla birlikte futbolcuların kalan maçlara daha yüksek konsantrasyonla çıkması hedefleniyor.

TAKIM İÇİNDE MOTİVASYON ARTIYOR

Prim kararının, özellikle zorlu fikstürde oyuncular üzerinde ekstra motivasyon oluşturacağı ifade ediliyor. Teknik heyetin de bu karardan memnun olduğu belirtiliyor.