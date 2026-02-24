Dursun Özbek 2-0'lık yenilgi sonrası soluğu orada almış

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek devreye girdi.

TESİSLERE GİTTİ

Milliyet'in haberine göre Özbek, mağlubiyetin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldi.

"ONLARI DA YENECEKSİNİZ"

Haberde, Başkan Özbek'in hakem hatalarına dikkat çektiği ve takıma, "Ama siz onları da yeneceksiniz. Motive olursanız ve kenetlenirseniz yine bunu başaracağınıza inanıyorum" dediği aktarıldı.

11 MAÇ MESAJI

Teknik heyet ve futbolcuların ise kalan 11 maçta maksimum mücadele sözü verdiği belirtildi.